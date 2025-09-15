weather gewitter
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halberstadt
    4. >

  4. Moses-Mendelssohn-Akademie in Halberstadt: So machen zwei Enkel heutige Halberstädter mit einer einstigen Mitbürgerin vertraut

Moses-Mendelssohn-Akademie in Halberstadt So machen zwei Enkel heutige Halberstädter mit einer einstigen Mitbürgerin vertraut

In Halberstadts Altstadt sind seit Freitag zwei Ausstellungen zu sehen. Kunst, die eine besondere Verbindung zur Stadtgeschichte hat - und mit den Menschen, die einst und heute hier leben. Dass diese Menschen erfahrbar werden, das macht die Moses-Mendelssohn-Akademie möglich. Mit besonderen Projekten.

Von Sabine Scholz 15.09.2025, 06:30
Zwei Frauen, verbunden durch die Kunst und familiäre Bande. Im Ratssaal Halberstadt stand das Leben von Dina Sharon, 1924 als Alice Mischkowski in Halberstadt geboren (links im Bild), im Mittelpunkt eines Vortrags ihrer Enkel Ido und Hili Noy (rechts im Bild).
Zwei Frauen, verbunden durch die Kunst und familiäre Bande. Im Ratssaal Halberstadt stand das Leben von Dina Sharon, 1924 als Alice Mischkowski in Halberstadt geboren (links im Bild), im Mittelpunkt eines Vortrags ihrer Enkel Ido und Hili Noy (rechts im Bild). Foto: Sabine Scholz

Halberstadt. - Man hätte sie gern kennengelernt, diese offenkundig beherzte, lebensfrohe und kunstsinnige Frau. Doch aus ihrem Geburtsort Halberstadt hatten Halberstädter sie vertrieben. Dass man Alice Mischkowski am Freitag dennoch in Halberstadt begegnen konnte, ist ihren Enkeln zu verdanken.