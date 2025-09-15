Moses-Mendelssohn-Akademie in Halberstadt So machen zwei Enkel heutige Halberstädter mit einer einstigen Mitbürgerin vertraut
In Halberstadts Altstadt sind seit Freitag zwei Ausstellungen zu sehen. Kunst, die eine besondere Verbindung zur Stadtgeschichte hat - und mit den Menschen, die einst und heute hier leben. Dass diese Menschen erfahrbar werden, das macht die Moses-Mendelssohn-Akademie möglich. Mit besonderen Projekten.
Halberstadt. - Man hätte sie gern kennengelernt, diese offenkundig beherzte, lebensfrohe und kunstsinnige Frau. Doch aus ihrem Geburtsort Halberstadt hatten Halberstädter sie vertrieben. Dass man Alice Mischkowski am Freitag dennoch in Halberstadt begegnen konnte, ist ihren Enkeln zu verdanken.