Moses-Mendelssohn-Akademie in Halberstadt So machen zwei Enkel heutige Halberstädter mit einer einstigen Mitbürgerin vertraut

In Halberstadts Altstadt sind seit Freitag zwei Ausstellungen zu sehen. Kunst, die eine besondere Verbindung zur Stadtgeschichte hat - und mit den Menschen, die einst und heute hier leben. Dass diese Menschen erfahrbar werden, das macht die Moses-Mendelssohn-Akademie möglich. Mit besonderen Projekten.