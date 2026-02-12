weather regen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halberstadt
    4. >

  4. Kultur im Harz: So reagiert Halberstadts Theaterchef auf die Anerkennung seiner Arbeit

Kultur im Harz So reagiert Halberstadts Theaterchef auf die Anerkennung seiner Arbeit

Nun ist er „General“. Wird das Einfluss auf das Programm des Harztheaters haben? Johannes Rieger, zum Generalmusikdirektor ernannter Musikchef und Intendant des Vier-Spartentheaters, hat dazu eine klare Meinung.

Von Sabine Scholz 12.02.2026, 10:15
Johannes Rieger, Intendant und Musikdirektor des Harztheaters trägt seit dem 30. Januar 2026 den Titel Generalmusikdirektor.
Johannes Rieger, Intendant und Musikdirektor des Harztheaters trägt seit dem 30. Januar 2026 den Titel Generalmusikdirektor. Foto: Holger Wegener

Halberstadt. - Wird es künftig mehr Märsche zu hören geben im Programm der Harzer Sinfoniker? Wo er doch jetzt „General“ ist? Johannes Rieger stutzt, lacht und hat eine Idee. Schließlich kennt sich der Intendant des Harztheaters aus in Sachen Musik.