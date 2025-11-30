weather regen
  4. Advent im Harz: So schön feiert Halberstadt den Advent

In Halberstadt wird der Advent geweckt. Seit Jahrzehnten mit Glöckchen und Glocken, besonderem Gebäck und liebevoll gestalteten Höfen in der Altstadt, die zum Verweilen einladen. In diesem Jahr gab es laute Töne und eine Schrecksekunde.

Von Sabine Scholz 30.11.2025, 18:00
Vom Domplatz bis zum Torteich waren Hunderte Besucher unterwegs, um die Halberstädter Weihnachtshöfen 2025 zu erleben.
Vom Domplatz bis zum Torteich waren Hunderte Besucher unterwegs, um die Halberstädter Weihnachtshöfen 2025 zu erleben. Foto: Ulrich Schrader

Halberstadt. - Den Geheimtipp-Status haben die Halberstädter Weihnachtshöfe hinter sich gelassen. Selbst ein verregneter Abend kann der Strahlkraft dieses gemeinsam gefeierten Starts in den Advent nichts anhaben.