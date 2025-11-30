Advent im Harz So schön feiert Halberstadt den Advent
In Halberstadt wird der Advent geweckt. Seit Jahrzehnten mit Glöckchen und Glocken, besonderem Gebäck und liebevoll gestalteten Höfen in der Altstadt, die zum Verweilen einladen. In diesem Jahr gab es laute Töne und eine Schrecksekunde.
30.11.2025, 18:00
Halberstadt. - Den Geheimtipp-Status haben die Halberstädter Weihnachtshöfe hinter sich gelassen. Selbst ein verregneter Abend kann der Strahlkraft dieses gemeinsam gefeierten Starts in den Advent nichts anhaben.