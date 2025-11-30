Advent im Harz So schön feiert Halberstadt den Advent

In Halberstadt wird der Advent geweckt. Seit Jahrzehnten mit Glöckchen und Glocken, besonderem Gebäck und liebevoll gestalteten Höfen in der Altstadt, die zum Verweilen einladen. In diesem Jahr gab es laute Töne und eine Schrecksekunde.