Ausbildung begonnen Stendalerin wagt mit 50 Jahren den beruflichen Neuanfang
Nach 30 Jahren in der Gastronomie schlägt die Stendalerin Kathrin Schilling einen neuen Weg ein. Die 50-Jährige beginnt eine Ausbildung zur Pflegefachfrau. Helfen liegt ihr im Blut.
30.11.2025, 18:00
Stendal - 30 Jahre lang hat Kathrin Schilling in der Gastronomie gearbeitet. War unter anderem im Hotel Schloss Storkau, in Klietz und Rathenow tätig. Nun hat die 50-Jährige einen neuen Weg eingeschlagen. In der Johanniter-Pflegeschule in Stendal drückt sie wieder die Schulbank und lässt sich zur Pflegefachfrau ausbilden. Was sie zu diesem Schritt bewegt hat.