  4. Ausbildung begonnen: Stendalerin wagt mit 50 Jahren den beruflichen Neuanfang

Nach 30 Jahren in der Gastronomie schlägt die Stendalerin Kathrin Schilling einen neuen Weg ein. Die 50-Jährige beginnt eine Ausbildung zur Pflegefachfrau. Helfen liegt ihr im Blut.

Von Leon Zeitz 30.11.2025, 18:00
Kathrin Schilling drückt noch einmal die Schulbank und lässt sich in der Johanniter-Pflegeschule in Stendal zur Pflegefachfrau ausbilden. Foto: Leon Zeitz

Stendal - 30 Jahre lang hat Kathrin Schilling in der Gastronomie gearbeitet. War unter anderem im Hotel Schloss Storkau, in Klietz und Rathenow tätig. Nun hat die 50-Jährige einen neuen Weg eingeschlagen. In der Johanniter-Pflegeschule in Stendal drückt sie wieder die Schulbank und lässt sich zur Pflegefachfrau ausbilden. Was sie zu diesem Schritt bewegt hat.