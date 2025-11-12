Veranstaltung im Advent Neues von Halberstadts Weihnachtshöfen

Die Halberstädter Weihnachtshöfe sind für Einheimische und Gäste längst zu einem festen Termin in Kalender geworden. Das erste Adventswochenende gehört den Höfen in der Altstadt. In diesem Jahr gibt es einige Veränderungen.