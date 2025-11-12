weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halberstadt
    4. >

  4. Veranstaltung im Advent: Neues von Halberstadts Weihnachtshöfen

EIL:
Weihnachtsmarkt in Magdeburg soll doch stattfinden
Weihnachtsmarkt in Magdeburg soll doch stattfinden

Veranstaltung im Advent Neues von Halberstadts Weihnachtshöfen

Die Halberstädter Weihnachtshöfe sind für Einheimische und Gäste längst zu einem festen Termin in Kalender geworden. Das erste Adventswochenende gehört den Höfen in der Altstadt. In diesem Jahr gibt es einige Veränderungen.

Von Sabine Scholz 12.11.2025, 18:15
Die 2025er Auflage der Halberstädter Weihnachtshöfe bietet in diesem Jahr einige Neuerungen.
Die 2025er Auflage der Halberstädter Weihnachtshöfe bietet in diesem Jahr einige Neuerungen. Foto: Sabine Scholz

Halberstadt. - Von Halberstädtern für Halberstädter - dieses Motto prägt auch in diesem Jahr die Organisation der Weihnachtshöfe. Erstmals ist die Stadt Veranstalter dieses besonderes Starts in den Advent.