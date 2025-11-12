EIL:
Veranstaltung im Advent Neues von Halberstadts Weihnachtshöfen
Die Halberstädter Weihnachtshöfe sind für Einheimische und Gäste längst zu einem festen Termin in Kalender geworden. Das erste Adventswochenende gehört den Höfen in der Altstadt. In diesem Jahr gibt es einige Veränderungen.
12.11.2025, 18:15
Halberstadt. - Von Halberstädtern für Halberstädter - dieses Motto prägt auch in diesem Jahr die Organisation der Weihnachtshöfe. Erstmals ist die Stadt Veranstalter dieses besonderes Starts in den Advent.