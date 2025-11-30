Die beliebte Kabel-1-Sendung „Mein Lokal, dein Lokal“ ist zurück in Magdeburg. Fünf Gastronomen aus der Landeshauptstadt und der Börde treten dabei gegeneinander an und entscheiden, wo es am besten schmeckt.

„Mein Lokal, dein Lokal“ zurück in Magdeburg - diese Restaurants sind dabei

Die Köche Duc Trung Tran, Sascha Oldenburg, Luca Turchet, Denny Mette und Thomas Voigt (v. l.) sind bei „Mein Lokal, dein Lokal“ gegeneinander angetreten.

Magdeburg. - Die Kabel-1-Show „Mein Lokal, dein Lokal“ ist zurück in Magdeburg. Fünf Köche aus der Landeshauptstadt und der Umgebung treten in der Fernsehsendung gegeneinander an und müssen sich gegenseitig mit ihren Kochkünsten überzeugen. Wer in diesem Jahr dabei ist und wie es den Gastronomen in der TV-Show ergangen ist.