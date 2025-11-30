Kochsendung auf Kabel 1 „Mein Lokal, dein Lokal“ zurück in Magdeburg - diese Restaurants sind dabei
Die beliebte Kabel-1-Sendung „Mein Lokal, dein Lokal“ ist zurück in Magdeburg. Fünf Gastronomen aus der Landeshauptstadt und der Börde treten dabei gegeneinander an und entscheiden, wo es am besten schmeckt.
Aktualisiert: 30.11.2025, 17:45
Magdeburg. - Die Kabel-1-Show „Mein Lokal, dein Lokal“ ist zurück in Magdeburg. Fünf Köche aus der Landeshauptstadt und der Umgebung treten in der Fernsehsendung gegeneinander an und müssen sich gegenseitig mit ihren Kochkünsten überzeugen. Wer in diesem Jahr dabei ist und wie es den Gastronomen in der TV-Show ergangen ist.