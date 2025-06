Sanierungsvorhaben im Harz So soll die Zukunft im alten Stadtcafé in Halberstadt aussehen

Es war früher mehr als beliebt, das Stadtcafé am Breiten Weg in Halberstadt. Viele Jahre lag es jedoch verwaist, nun hat die Stadt das Gebäude erworben und will wieder für Leben in dem Gebäude sorgen. Der Stadtrat berät am 5. Juni über das Vorhaben.