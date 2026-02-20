weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Schulen im Harz: So suchen die Schulen im Harzkreis nach dem größten Vorlese-Talent

Die Aufregung musste gemeistert werden. Immerhin haben sich in Halberstadts Bibliothek die jeweils Besten ihrer Schule zum Vorlesewettbewerb getroffen. Wer am Ende gewonnen hat.

Von Renate Petrahn 20.02.2026, 15:30
In Halberstadts Bibliothekskeller wurde das größte Vorlesetalent aus den Harzer Schulen gesucht.
In Halberstadts Bibliothekskeller wurde das größte Vorlesetalent aus den Harzer Schulen gesucht. Foto: Renate Petrahn

Halberstadt. - Hier hat immer das Buch die Nase vorn gegenüber Smartphone, Tablet und Co.: Der Vorlesewettbewerb der Sechstklässler im Landkreis offenbart immer wieder Lesetalente. Doch zum Landeswettbewerb darf immer nur einer.