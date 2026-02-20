Schulen im Harz So suchen die Schulen im Harzkreis nach dem größten Vorlese-Talent
Die Aufregung musste gemeistert werden. Immerhin haben sich in Halberstadts Bibliothek die jeweils Besten ihrer Schule zum Vorlesewettbewerb getroffen. Wer am Ende gewonnen hat.
20.02.2026, 15:30
Halberstadt. - Hier hat immer das Buch die Nase vorn gegenüber Smartphone, Tablet und Co.: Der Vorlesewettbewerb der Sechstklässler im Landkreis offenbart immer wieder Lesetalente. Doch zum Landeswettbewerb darf immer nur einer.