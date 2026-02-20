Die Aufregung musste gemeistert werden. Immerhin haben sich in Halberstadts Bibliothek die jeweils Besten ihrer Schule zum Vorlesewettbewerb getroffen. Wer am Ende gewonnen hat.

So suchen die Schulen im Harzkreis nach dem größten Vorlese-Talent

In Halberstadts Bibliothekskeller wurde das größte Vorlesetalent aus den Harzer Schulen gesucht.

Halberstadt. - Hier hat immer das Buch die Nase vorn gegenüber Smartphone, Tablet und Co.: Der Vorlesewettbewerb der Sechstklässler im Landkreis offenbart immer wieder Lesetalente. Doch zum Landeswettbewerb darf immer nur einer.