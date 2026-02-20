Geboren am 18. Februar im Jahr 1925, blickt Emil Lindau auf mehr als ein Jahrhundert voller Geschichte zurück. Bei der Feier in Gommern verrät er sein persönliches Geheimnis, wie man ein so hohes Alter erreicht.

Biblisches Alter: Emil Lindau feiert 101. Geburtstag in Gommern und lüftet sein Geheimnis für ein so langes Leben

Am Mittwoch beging Emil Lindau seinen 101. Geburtstag. Zu den Gratulanten gehörten Gommerns Bürgermeister Jens Hünerbein (l.) und Landrat Steffen Burchhardt sowie Claudia Kießhauer, Alltagsbetreuerin in der Stiemerling Senioren-Residenz Gommern.

Gommern. - Geboren in der Weimarer Republik, den Ausbruch und das Ende des Zweiten Weltkriegs erlebt, Kriegsgefangenschaft überstanden, die Teilung Deutschlands, die Gründung und den Niedergang der Deutschen Demokratischen Republik, die Wiedervereinigung und den Jahrtausendwechsel miterlebt – Emil Lindau hat deutsche Geschichte aus nächster Nähe erfahren. Am 18. Februar feierte er in Gommern seinen 101. Geburtstag.