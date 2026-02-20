Nachwuchs im Magdeburger Zoo: Der jüngste Zoobewohner ist ein Brillenpinguinküken, das von Menschenhand aufgezogen wird. Wie der Zoo die stark gefährdete Art vorm Aussterben retten will.

Magdeburg. - Flauschig-grau ist das Flaumkleid des jüngsten Nachwuchses im Magdeburger Zoo. Das Brillenpinguin-Küken hatte keinen einfachen Start ins Leben, auch seine Artgenossen in freier Wildbahn sind stark bedroht. So setzt sich der Zoo für den Erhalt der Art ein.