Anderbeck. - Die Anderbecker hatten am Wochenende erneut zum traditionellen Teichfest eingeladen - und allen Schlechtwetter-Prognosen zum Trotz waren zahlreiche Besucher aus dem Ort und darüber hinaus dem Ruf gefolgt.

Der Samstag begann um 14 Uhr gleich mit einem Höhepunkt des Festwochenendes: den Teichspielen. Nach Jahren der Trockenheit zum zweiten Mal wieder nicht nur am, sondern im Teich. Und dort landeten auch zahlreiche der Teilnehmer - was für große Belustigung seitens der Zuschauer sorgte. Da im Vorfeld der Teich entschlammt worden war, war der Teich so tief und das Wasser so sauber wie lange nicht, aber auch kalt, wie man dem Aufstöhnen der Reingefallenen entnehmen konnte.

Verschiedene Aktivitäten für Kinder und ein breites kulinarisches Spektrum ergänzten das Fest-Angebot.

Der Abend klang mit Disco und DJ aus, bevor es am Sonntagmorgen mit Umzug und Frühschoppen feuchtfröhlich weiterging. Ein rundum gelungenes Wochenende, wie alle Beteiligten finden.