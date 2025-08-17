weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halberstadt
    4. >

  4. Ehrenamt im Harz: Spendenziel weit übertroffen

Ehrenamt im Harz Spendenziel weit übertroffen

Der Bochumer Dieter Seifert hat bereits zum dritten Mal eine Spendenaktion für den Halberstädter Hospizverein gestartet. Das Ziel wurde dieses Mal deutlich höher gesteckt - und dennoch mehr als erreicht.

Von Maria Lang 17.08.2025, 14:00
Kordula Schippan, Dieter Seifert und Marita Fox (v.l.) mit dem Scheck über die gesammelten knapp 6000 Euro.
Kordula Schippan, Dieter Seifert und Marita Fox (v.l.) mit dem Scheck über die gesammelten knapp 6000 Euro. Foto: Maria Lang

Halberstadt. - Angefangen hat alles 2023 - da initiierte der heute in Bochum lebende Dieter Seifert zum ersten Mal eine Spendensammlung zugunsten des Halberstädter Hospizvereins „Regenbogen“. Mittels einer Motorradtour sind damals gut 1.000 Euro zusammengekommen.