Ehrenamt im Harz Spendenziel weit übertroffen
Der Bochumer Dieter Seifert hat bereits zum dritten Mal eine Spendenaktion für den Halberstädter Hospizverein gestartet. Das Ziel wurde dieses Mal deutlich höher gesteckt - und dennoch mehr als erreicht.
17.08.2025, 14:00
Halberstadt. - Angefangen hat alles 2023 - da initiierte der heute in Bochum lebende Dieter Seifert zum ersten Mal eine Spendensammlung zugunsten des Halberstädter Hospizvereins „Regenbogen“. Mittels einer Motorradtour sind damals gut 1.000 Euro zusammengekommen.