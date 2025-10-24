weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Havelberg
    4. >

  4. Modellbau und Bismarck-Geschichte: Landkreis Stendal: „Bismarckschloss“steht wieder in Schönhausen

Modellbau und Bismarck-Geschichte Landkreis Stendal: „Bismarckschloss“steht wieder in Schönhausen

Ob Schloss oder Gutshaus I, das „Bismarckschloss“ zieht als Miniatur die Blicke auf sich. Modellbauer Thomas Mißfeldt hat in Schönhausen das berühmte Gebäude nachgebaut.

Von Elke Hanitzsch Aktualisiert: 25.10.2025, 22:26
Thomas Mißfeldt aus Schönhausen hat eine Leidenschaft für Modellbau. Er hat das Bismarckschloss nachgebaut, wie es einst in Schönhausen stand.
Thomas Mißfeldt aus Schönhausen hat eine Leidenschaft für Modellbau. Er hat das Bismarckschloss nachgebaut, wie es einst in Schönhausen stand. Foto: Elke Hanitzsch

Schönhausen. - Es ist bewegend zu sehen, wie Vergangenes wieder aufersteht. Dies ist in Schönhausen passiert. Das alte Bismarckschloss ist wieder da, jetzt in Miniaturform. Thomas Mißfeldt aus Schönhausen, leidenschaftlicher Modellbauer, hat das Werk vollbracht.