Modellbau und Bismarck-Geschichte Landkreis Stendal: „Bismarckschloss“steht wieder in Schönhausen
Ob Schloss oder Gutshaus I, das „Bismarckschloss“ zieht als Miniatur die Blicke auf sich. Modellbauer Thomas Mißfeldt hat in Schönhausen das berühmte Gebäude nachgebaut.
Aktualisiert: 25.10.2025, 22:26
Schönhausen. - Es ist bewegend zu sehen, wie Vergangenes wieder aufersteht. Dies ist in Schönhausen passiert. Das alte Bismarckschloss ist wieder da, jetzt in Miniaturform. Thomas Mißfeldt aus Schönhausen, leidenschaftlicher Modellbauer, hat das Werk vollbracht.