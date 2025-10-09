Eil
Umweltschäden im Harz Starkregen im Huy: Ursachen und Präventionsmaßnahmen sollen untersucht werden
Starkregenereignisse haben die Gemeinde Huy bereits mehrfach getroffen - und werden dies auch zukünftig tun. Um die Schäden so gering wie möglich zu halten, sollen nun verschiedene Maßnahmen ergriffen werden.
09.10.2025, 07:30
Eilsdorf/Gemeinde Huy. - Die Bilder des letzten Starkregenereignisses, das vor allem in Anderbeck, Badersleben und Huy-Neinstedt zu großen Überschwemmungen geführt hatte, sind noch frisch. Wie man Schäden dieser Art künftig vermeiden oder zumindest verringern kann, war Gegenstand einer Diskussion der jüngsten Gemeinderatssitzung.