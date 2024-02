Schwerer Straßenbahnunfall in Halberstadt Entgleiste Straßenbahn legt stundenlang Zugverkehr lahm

Am Donnerstagvormittag ist in Halberstadt ein Straßenbahn-Triebzug am Kreuzungspunkt mit der Bahntrasse Halberstadt-Blankenburg entgleist. Die Folgen des Unfalls, der sich um 10.25 Uhr ereignete, waren gravierend.