Ein eigener Garten, für viele Menschen in Halberstadt ein Ort der Ruhe und Entspannung. In der Kleingartenanlage Süd aber herrscht Ärger. Von Drohungen und Körperverletzung ist die Rede, von Diffamierung und Verleumdung.

Streit in Kleingartenanlage eskaliert: Angst, Anzeigen und hohe Kosten im Gartenverein Halberstadt

Sommerblick von den Spiegelsbergen auf Halberstadt, im Vordergrund die Kleingartensparte Süd.

Halberstadt. - Ein Ablehnungsschreiben samt Kostenrechnung – für 17,85 Euro erfährt jeder einzelne der 23 Antragsteller, dass der Vorstand dem Minderheitsbegehren nicht folgen wird. „Der Brief hat kein Datum, keine Unterschrift. Typisch“, sagt Monika Schindler. Sie ist eine der Antragstellerinnen und eine der wenigen, die keine Angst hat, ihren Namen in der Zeitung zu sehen. „Ich stehe zu meiner Meinung.“