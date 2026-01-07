Eine Falle, ein nächtliches Signal – und plötzlich taucht ein leiser Jäger wieder auf: Im Wald des Flechtinger Höhenzuges löst das Tier Herzklopfen bei Naturschützern aus.

Mit Video: Sensation im Flechtinger Höhenzug: Ein lange vermisster Waldbewohner kehrt zurück

Angela Kummert (v. l.), Hans-Joachim Schöpke, Antje Weber und Joachim Weber sitzen in der Küche der Familie Kummert und betrachten gemeinsam die Videoaufnahmen der gefangenen Wildkatze – ein besonderer Moment für alle Beteiligten des Naturschutzes.

Flechtingen - „Das neue Jahr hielt gleich eine wunderschöne Überraschung für uns bereit“, sagt Angela Kummert – und sofort wird deutlich, wie sehr sie dieses Erlebnis bewegt. Die Flechtingerin ist Jägerin, ehemalige Mitarbeiterin des Betreuungsforstamtes Flechtingen und mit Herzblut dem Schutz der heimischen Waldtiere verbunden. Was sie Anfang des Jahres in ihrem Pirschgebiet im Flechtinger Höhenzug erlebte, ist nicht nur für sie persönlich, sondern auch für den Naturschutz in der Region ein besonderer Moment.