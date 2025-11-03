Die Verärgerung bei vielen Stadträten ist groß, dass das neue Gerätehaus derart teurer als geplant wird. Vor allem die Kommunikation des Bauamtes wird kritisiert.

Das Feuerwehrhaus Osterwieck ist bereit zur Einweihung, gestritten wird unterdessen über die hohen Mehrkosten.

Osterwieck. - „Ich bin entsetzt über die Kostensteigerung, Hat da keiner aufgepasst und kontrolliert?“, mit diesen Worten von Frank Meuche (IGO) nahm die Diskussion auf der jüngsten Osterwiecker Stadtratssitzung Fahrt auf. Sollten die Abgeordneten doch Mehrkosten von etwa einer Million Euro absegnen. Ursprünglich hatte das Feuerwehrhaus, das am 8. November eingeweiht wird, 4,6 Millionen Euro kosten sollen.

Verärgert wirkten etliche Abgeordneten vor allem deshalb, weil sie offenbar von einer derart hohen Kostensteigung für einen Neubau von um die 20 Prozent überrascht wurden.

Die Überraschung darüber konnte indes Bauamtsleiter Detlef Schönfeld nicht nachvollziehen. Er erklärte, dass über die Kosten im Bauausschuss laufend informiert worden sei, zuletzt am 4. Juni. Der bündnisgrüne Abgeordnete Jens Kiebjieß relativierte dies aber. Nach seiner Aussage sei zwar über Kosten, nicht aber über Mehrkosten gesprochen worden. Zudem kritisierte er den Amtsleiter, dass in den Ausschusssitzungen über Baukosten lediglich unter Ausschluss der Öffentlichkeit informiert worden sei.

In der Sache schilderte Detlef Schönfeld die Probleme, die sich nach Eingang des Fördermittelbescheids im Mai 2023 aufgestaut hatten. Erst nach Erhalt des Bescheids habe man die Ausführungsplanung beginnen können. Es sei deshalb früh klar gewesen, dass die Fertigstellung bis zum 30. Juni 2025 inklusive Schlussabrechnung kaum zu schaffen war. Dieser Termin war Bedingung, um die Fördermittel von einer Million Euro erhalten zu können.

Teure Technik

Kostensteigerungen habe es dann auf mehreren Gebieten gegeben, zählte Detlef Schönfeld auf. Begonnen mit der archäologischen Untersuchung nach dem ersten Spatenstich. Dann die Probleme mit dem Baugrund – Zeitverzug und eine Viertelmillion Mehraufwand. Zur Erschließung seien die vorhandenen Leitungen für Strom, Gas und Wasser unterdimensioniert gewesen, für Telefon fehlten sie. Bei den technischen Anlagen für Elektro, Heizung, Lüftung und Sanitär sei es zu 400.000 Euro Mehrkosten gekommen.

Die Frist des Fördermittelgebers zur Schlussabrechnung konnte zweimal verlängert werden, nun gilt der 5. Dezember. Somit besteht weiterhin Hoffnung, dass die Fördermittel überwiesen werden. Ansonsten müsste die Stadt sogar zwei Millionen zusätzlich aufbringen. Aktuell seien nach Auskunft des Bauamtsleiters 4,86 Millionen Euro abgerechnet, darin enthalten seien 520.000 Euro aus Nachträgen der Firmen. Es würden noch Rechnungen über 560.000 Euro erwartet. Da immer noch Unwägbarkeiten bestehen, wollte Detlef Schönfeld auf der Ratssitzung keine genaue Zahl über die erwarteten Gesamtkosten nennen.

Michael Körtge (Die Linke) kritisierte unterdessen die fehlende Bereitschaft zum Sparen, nachdem man schon im Vorfeld entsprechende Einsparungen angeregt habe. „Wir haben noch andere Feuerwehren“, sagte der Rohrsheimer. Julia Schröder (AfD) merkte dazu an, dass in den Jugendfeuerwehren die Kinder nicht mal mit entsprechenden Schuhen ausgestattet seien.

„Ich bin selbst Verfechter der Feuerwehr. Aber ich tue mich schwer mit einer Zustimmung“, bekannte Dawid Kawitzke (Aktiv für Rhoden). Noch andere Abgeordneten kritisierten die Mehrkosten. Die einen machten das Bauamt dafür verantwortlich, andere schoben den Planern den Schwarzen Peter zu.

Als sich der Eindruck erhärtete, dass die Abgeordneten den Beschluss verwehren könnten, machte Bürgermeister Dirk Heinemann (SPD) die Konsequenz deutlich. Die Ablehnung der Beschlussvorlage würde demnach auch zur Versagung der eine Million Euro Fördermittel führen. Was Jens Kiebjieß auch so einschätzte, aber nicht in seinen kritischen Worten beschwichtigte. Er habe vom Bauamt proaktive Informationen an die Abgeordneten vermisst.

Sorge vor nächstem Bau

Marco Krenge (CDU), der Osterwiecker Ortswehrleiter, unterstrich, dass das Feuerwehrhaus auch für die Stadtfeuerwehr gedacht sei, indem dort bisher ausgelagerte Bereiche zentralisiert werden. Und der Bau selbst sei in nur einem Jahr errichtet worden. „Das muss man erst mal hinkriegen.“

Letztendlich votierten 15 Abgeordnete für die Freigabe der Mehrkosten, fünf stimmten dagegen, drei enthielten sich. Finanziert werden soll die Million über eine Erhöhung des Kassenkredits. Betont wurde, dass das nicht zu Lasten der erwarteten fünf Millionen Euro Sondervermögen vom Bund für Infrastruktur gehen wird.

Sascha Neuhäuser (SPD) blickte unterdessen schon mit „Angst und Sorge“ auf den anstehenden Umbau der alten Handschuhfabrik zur Kindertagesstätte und mahnte: „Da müssen wir mitgenommen werden.“