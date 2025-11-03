Viele Senioren aus Oebisfelde-Weferlingen wissen nicht so recht, was ein Seniorenbeauftragter genau mache. Die drei Ehrenamtlichen verstehen sich als Schnittstelle zur Stadt.

Hilfe und Beratung: Was die Seniorenbeauftragten der Stadt Oebisfelde-Weferlingen genau machen

Oebisfelde-Weferlingen. - Viele ältere Bürger stehen heutzutage vor ähnlichen Fragen: Wo bekomme ich Hilfe im Alltag? Wer kann beim Ausfüllen von Anträgen unterstützen? Wie kann ich mich trotz körperlicher Einschränkungen noch beteiligen? Und wie komme ich in einer zunehmend digitalen Welt zurecht? Die Seniorenbeauftragten möchten in solchen Fällen Ansprechpartner sein und Wege aufzeigen – auch zu bestehenden Hilfs- und Freizeitangeboten in der Region.