Stadtwehrleiter Denis Barycza übt harsche Kritik an Helios und in Richtung des Gesundheitsministeriums in Magdeburg. Das zeitliche Mauern des Klinikkonzerns sei unverständlich und die Reaktion des Ministeriums erst recht.

Aus für Zerbster Helios-Klinik: Stadtwehrleiter Denis Barycza - Situation des Rettungsdienstes und der Notfallversorgung „beängstigend“

Rettungswagen werden die Notaufnahme der Helios Klinik Zerbst ab 19. Dezember wohl nicht mehr anfahren können.

Zerbst - Die von Stadtrat Philipp Koch (SPD) im Hauptausschuss aufgeworfene Problematik des Rettungsdienstes in der Stadt bereitet zunehmend Sorge. Wie der Feuerwehrmann und Notfallsanitäter ausgeführt hatte, werden sich durch die Schließung des Zerbster Krankenhauses die Einsatzzeiten der Rettungswagen (RTW) wohl drastisch verlängern, da voraussichtlich ab 19. Dezember weiter entferntere Kliniken angefahren werden müssen.