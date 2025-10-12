Auch nach dem Frieden in Nahost bleiben die Preise für Kraftstoffe oben. Aber warum sind sie so unterschiedlich in der Region und warum ist Halberstadt Höchstpreisland?

Teurer als Berlin: In Halberstadt bleiben die Preise für Super und Diesel einfach Spitze

Der Blick auf den Preisturm macht deutlich, dass Kraftstoff in Halberstadt mehr kostet als in anderen Harzorten.

Halberstadt. - Der Selbstversuch bringt es an den Tag. Die Preise für Super und Diesel sind recht unterschiedlich im Harz und am höchsten sind sie in der Regel in Halberstadt. Die Ursache dafür ist ein Gemisch aus regionalen und nationalen Gründen.