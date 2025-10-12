Rund 200 Gäste genossen beim Sommerkino der Landtechnik Möckern zwei Filmklassiker unter freiem Himmel in Güsen. Der Erlös der Veranstaltung kommt dem Grundschulzentrum zugute.

Die Landtechnik Möckern und der Heimatverin „Wir sind Güsen“ übergeben den Scheck an das Grundschulzentrum. An dieser Stelle soll das neue Trampolin gebaut werden.

Güsen. - Rund 200 Gäste sind Mitte September zu Gast beim Sommerkino der Landtechnik Möckern an der Freilichtbühne in Güsen gewesen. Gezeigt wurden dabei „Der König der Löwen“ sowie „Mamma Mia!“.

Die Einnahmen der Veranstaltung – als Eintritt ist eine Spende von zwei Euro genommen worden – kommen dem Grundschulzentrum in Güsen zugute. Ein entsprechender Scheck über 430 Euro wurde am Freitag von der Landtechnik Möckern und dem Heimatverein „Wir sind Güsen“ an die Schule übergeben.

Neues Trampolin für die Grundschule Güsen

Angeschafft wird davon ein Trampolin für den Schulhof im Gesamtwert von 5.500 Euro, wie Schulleiterin Juliane Geue erzählt. „Das Geld dafür haben wir jetzt zusammen“, bedankt sie sich bei den Sponsoren.

Finanziert wird das Spielgerät, neben der Landtechnik Möckern, über Spenden vom vergangenen Weihnachtsmarkt, von der Firma Cemex gab es 2.000 Euro, die Differenz übernimmt der Förderverein Elbe-Parey. „Wir hoffen, dass das Trampolin noch in diesem Jahr eingebaut werden kann“, blickt Juliane Geue voraus.