Die DRK-Kleidercontainer werden im Jerichower Land schmerzlich vermisst. Bei Bürgern macht sich zunehmend Wut breit - wegen Müllbergen und langen Fahrwegen. Kommen die Container jetzt wieder? Das sagen das Deutsche Rote Kreuz und der Landkreis dazu.

Bürger im Jerichower Land stinksauer: „Man müsste vors Landratsamt fahren und die Klamotten da auskippen“

Selbst in Biederitz, wo schon Container anderer Betreiber stehen, türmen sich Müllberge an Altkleidern auf.

Burg/Genthin. - „Es ist doch nicht im Sinne des Erfinders, dass man ewig lang fahren muss, um seiner Kleider loszuwerden“, sagt Marina Ahlert bestimmt. Die Frau aus Güsen ist sauer, denn: Ende 2024 hat das Deutsche Rote Kreuz als Betreiber alle 46 Kleidercontainer im Landkreis entfernt. „Was unternimmt der Landkreis dagegen?“, fragt Ahlert. Die gute Nachricht: Es wird bereits an einer Lösung gearbeitet.