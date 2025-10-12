weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Burg
    4. >

  4. Müllberge statt DRK-Kleidercontainer: Bürger im Jerichower Land stinksauer

Müllberge statt DRK-Kleidercontainer Bürger im Jerichower Land stinksauer: „Man müsste vors Landratsamt fahren und die Klamotten da auskippen“

Die DRK-Kleidercontainer werden im Jerichower Land schmerzlich vermisst. Bei Bürgern macht sich zunehmend Wut breit - wegen Müllbergen und langen Fahrwegen. Kommen die Container jetzt wieder? Das sagen das Deutsche Rote Kreuz und der Landkreis dazu.

Von Maria Kurth 12.10.2025, 07:05
Selbst in Biederitz, wo schon Container anderer Betreiber stehen, türmen sich Müllberge an Altkleidern auf.
Selbst in Biederitz, wo schon Container anderer Betreiber stehen, türmen sich Müllberge an Altkleidern auf. Foto: W. Weyhrauch

Burg/Genthin. - „Es ist doch nicht im Sinne des Erfinders, dass man ewig lang fahren muss, um seiner Kleider loszuwerden“, sagt Marina Ahlert bestimmt. Die Frau aus Güsen ist sauer, denn: Ende 2024 hat das Deutsche Rote Kreuz als Betreiber alle 46 Kleidercontainer im Landkreis entfernt. „Was unternimmt der Landkreis dagegen?“, fragt Ahlert. Die gute Nachricht: Es wird bereits an einer Lösung gearbeitet.