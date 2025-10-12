Ein kleiner Straßenabschnitt in Rübeland (Oberharz) sorgt für großen Streit: Soll die Durchfahrt in der Straße Mühlental künftig gesperrt werden? Während ein wachsender Betrieb auf die Fläche angewiesen ist, warnen Anwohner vor gefährlichen Folgen.

Die Entschiedung, ob dieser Teilabschnitt der Straße Mühlental in Rübeland (Harz) entwidmet wird, ist weiterhin offen.

Rübeland. - Ein kleiner Straßenabschnitt in Rübeland sorgt weiterhin für Ärger. Der Bereich im Mühlental 10 soll auf Antrag von Anliegern entwidmet und somit aus dem Straßenbestandsverzeichnis herausgenommen werden. Andere Anwohner hingegen wollen, dass die Strecke auch weiterhin für die Öffentlichkeit zugänglich bleibt.