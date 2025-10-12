weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  4. Mühlental in Rübeland: Straßenstreit im Oberharz: Firma will Durchfahrt sperren – Nachbarn kämpfen dagegen

Ein kleiner Straßenabschnitt in Rübeland (Oberharz) sorgt für großen Streit: Soll die Durchfahrt in der Straße Mühlental künftig gesperrt werden? Während ein wachsender Betrieb auf die Fläche angewiesen ist, warnen Anwohner vor gefährlichen Folgen.

Von Matthias Distler 12.10.2025, 06:30
Die Entschiedung, ob dieser Teilabschnitt der Straße Mühlental in Rübeland (Harz) entwidmet wird, ist weiterhin offen.
Foto: Matthias Distler

Rübeland. - Ein kleiner Straßenabschnitt in Rübeland sorgt weiterhin für Ärger. Der Bereich im Mühlental 10 soll auf Antrag von Anliegern entwidmet und somit aus dem Straßenbestandsverzeichnis herausgenommen werden. Andere Anwohner hingegen wollen, dass die Strecke auch weiterhin für die Öffentlichkeit zugänglich bleibt.