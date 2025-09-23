weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halberstadt
    4. >

  4. Tierschutz in Badersleben: Tierdrama im Huy: Ehrenamtliche retten ausgesetzte Katzenbabys in letzter Sekunde

Tierschutz in Badersleben Tierdrama im Huy: Ehrenamtliche retten ausgesetzte Katzenbabys in letzter Sekunde

Vor der katholischen Kirche in Badersleben (Huy) wurden drei winzige Katzenbabys ausgesetzt – dehydriert und hilflos. Dank einer engagierten Tierschützerin konnten sie gerettet werden, doch die Suche nach der Mutterkatze läuft auf Hochtouren.

Von Maria Lang 23.09.2025, 06:30
Diese drei Katzenbabys wurden am Wochenende vor der Kirche in Badersleben ausgesetzt.
Diese drei Katzenbabys wurden am Wochenende vor der Kirche in Badersleben ausgesetzt. Foto: Heidi Klimmasch

Badersleben. - „Mich hat am Samstagvormittag ein Badersleber angerufen, dass vor der Tür der katholischen Kirche eine Kiste mit drei kleinen Katzenbabys steht, die dort ausgesetzt wurden“, erzählt Heidi Klimmasch vom örtlichen Kirchenvorstand.