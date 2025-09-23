Tierschutz in Badersleben Tierdrama im Huy: Ehrenamtliche retten ausgesetzte Katzenbabys in letzter Sekunde

Vor der katholischen Kirche in Badersleben (Huy) wurden drei winzige Katzenbabys ausgesetzt – dehydriert und hilflos. Dank einer engagierten Tierschützerin konnten sie gerettet werden, doch die Suche nach der Mutterkatze läuft auf Hochtouren.