Tierschutz in Badersleben Tierdrama im Huy: Ehrenamtliche retten ausgesetzte Katzenbabys in letzter Sekunde
Vor der katholischen Kirche in Badersleben (Huy) wurden drei winzige Katzenbabys ausgesetzt – dehydriert und hilflos. Dank einer engagierten Tierschützerin konnten sie gerettet werden, doch die Suche nach der Mutterkatze läuft auf Hochtouren.
23.09.2025, 06:30
Badersleben. - „Mich hat am Samstagvormittag ein Badersleber angerufen, dass vor der Tür der katholischen Kirche eine Kiste mit drei kleinen Katzenbabys steht, die dort ausgesetzt wurden“, erzählt Heidi Klimmasch vom örtlichen Kirchenvorstand.