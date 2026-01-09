weather schneefall
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Magdeburger Stadträte ziehen Bilanz: Linke: „Mit wenig Geld viel bewegen“

EIL:
Schneeverwehungen, Eisregen und Glätte! DWD warnt vor Wetter-Chaos in Sachsen-Anhalt
Schneeverwehungen, Eisregen und Glätte! DWD warnt vor Wetter-Chaos in Sachsen-Anhalt

Magdeburger Stadträte ziehen Bilanz Linke: „Mit wenig Geld viel bewegen“

Die Parteien im Magdeburger Stadtrat ziehen Bilanz für das Jahr 2025 und wagen einen Ausblick auf die Stadtpolitik für 2026. Teil 7 mit Madeleine Linke, einer von fünf Grünen-Mitgliedern im Stadtrat.

09.01.2026, 06:15
Madeleine Linke sitzt im Magdeburger Stadtrat für die Fraktion Grüne/Future!. Einer ihrer Lieblingsplätze in der Altstadt ist der Hasselbachplatz.
Madeleine Linke sitzt im Magdeburger Stadtrat für die Fraktion Grüne/Future!. Einer ihrer Lieblingsplätze in der Altstadt ist der Hasselbachplatz. Foto: Uli Lücke

Magdeburg/sl. - Traditionell lädt die Volksstimme am Ende eines Jahres die Vorsitzenden der Fraktionen im Stadtrat zu Bilanz und Ausblick ein. In diesem Jahr haben wir uns wieder dazu entschieden, mit den im Stadtrat vertretenen Parteien ins Gespräch zu kommen. Im siebten Teil unserer Serie beantwortet Madeleine Linke von den Grünen, die im Stadtrat eine Fraktion mit Future! bildet, schriftlich die Fragen von Redaktionsleiter Rainer Schweingel und Redakteurin Sabine Lindenau.