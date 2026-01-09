Die Parteien im Magdeburger Stadtrat ziehen Bilanz für das Jahr 2025 und wagen einen Ausblick auf die Stadtpolitik für 2026. Teil 7 mit Madeleine Linke, einer von fünf Grünen-Mitgliedern im Stadtrat.

Madeleine Linke sitzt im Magdeburger Stadtrat für die Fraktion Grüne/Future!. Einer ihrer Lieblingsplätze in der Altstadt ist der Hasselbachplatz.

Magdeburg/sl. - Traditionell lädt die Volksstimme am Ende eines Jahres die Vorsitzenden der Fraktionen im Stadtrat zu Bilanz und Ausblick ein. In diesem Jahr haben wir uns wieder dazu entschieden, mit den im Stadtrat vertretenen Parteien ins Gespräch zu kommen. Im siebten Teil unserer Serie beantwortet Madeleine Linke von den Grünen, die im Stadtrat eine Fraktion mit Future! bildet, schriftlich die Fragen von Redaktionsleiter Rainer Schweingel und Redakteurin Sabine Lindenau.