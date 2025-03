Nach einem Brandunglück mit einem Toten in einer Wohnanlage für Senioren in Groß Quenstedt (Landkreis Harz) hat die Polizei die Ursache ermittelt. Es sei - entgegen kursierender Gerüchte - keine Zigarette im Spiel gewesen.

Nach dem Brand am Montagabend, 24. März, in einer Anlage für betreutes Wohnen in Groß Quenstedt hat die Polizei jetzt die Brandursache ermittelt.

Halberstadt. - Ein Toter, zwei Verletzte und hoher Sachschaden: Der Brand in einem Seniorenheim am Montagabend, 24. März, in der Vorharz-Gemeinde Groß Quenstedt hat über die Dorfgrenzen hinaus für Entsetzen gesorgt. Nun ist klar, was die Tragödie ausgelöst hat.