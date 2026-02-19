Nach Tarifverhandlungen im ÖPNV Auch Magdeburger MVB betroffen: Verdi droht mit weiteren Streiks
In den laufenden Tarifverhandlungen hatte die Gewerkschaft Verdi für Donnerstag zu einem kleinen Warnstreik bei den Magdeburger Verkehrsbetrieben aufgerufen. Für den Linienbetrieb gab es keine Auswirkungen - doch Verdi droht schon mit nächsten Streiks.
Aktualisiert: 19.02.2026, 15:21
Magdeburg. - Um in den laufenden Tarifverhandlungen weiteren Druck aufzubauen hatte die Gewerkschaft Verdi für Donnerstag (19. Februar 2026) zu einem Warnstreik mit geringer Beteiligung bei den Magdeburger Verkehrsbetrieben (MVB) aufgerufen. Die Auswirkungen im Linienbetrieb der MVB waren für die Kunden nicht zu bemerken. Doch es droht weiteres Ungemach.