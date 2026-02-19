Der Planungsverband für den Industriepark Altmark lehnt den Bau zweier Windräder auf dem Betriebsgelände von Mercer Stendal ab. Einstimmigkeit herrscht darüber aber nicht.

Windräder für Mercer abgelehnt - Zellstoffwerk bei Arneburg wollte Strom für den Schwarzfall

Mercer Stendal wollte auf dem Betriebsgelände im Industrie- und Gewerbepark Altmark zwei Windräder errichten, diese Pläne sind nun passé.

Arneburg/Krusemark. - Der Planungsverband für den Industrie- und Gewerbepark Altmark (IGPA) hat sich dagegen ausgesprochen, dass Mercer Stendal auf seinem Betriebsgelände zwei Windräder errichten darf. Es gab sieben Gegenstimmen und vier Ja-Stimmen.