Trotz Corona Markttreiben auf dem Halberstädter Domplatz

Halberstadt (sc)

Buntes Markttreiben verspricht Stefan Neumann von der Agrarmarketinggesellschaft Sachsen-Anhalt mbH für diesen Samstag. Macht am 1. Mai doch der „Marktplatz on Tour“ Station auf dem Halberstädter Domplatz. Zwischen 30 bis 40 Stände sollen es sein, an denen Erzeuger aus Sachsen-Anhalt ihre Produkte anbieten.

So soll laut Neumann die Land- und die Ernährungswirtschaft unterstützt werden, die dringend Präsentationsmöglichkeiten brauche, um ihre Produkte bekannt zu machen und absetzen zu können. Neben kulinarischen Angeboten gibt es auch Pflanzen zu kaufen.

Das Treiben soll von 10 bis 18 Uhr stattfinden. Halberstadt ist die einzige Stadt im Harzkreis, in der die Aktion „Marktplatz on Tour“ Station macht.