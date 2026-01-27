Seit 63 Jahren kicken in Halberstadt jedes Jahr Ende Januar Schulteams um den Sieg. Beim „Turnier der Tausend“ sind in Deutschlands ältestem Hallenturnier für Schulmannschaften Teams aus den Klassenstufen 3 bis 12 im Einsatz.

Szene vom „Turnier der Tausend“ 2026. Hier spielt in der Klassenstufe 6 ein Team des Gymnasiums Martineum (blaue Trikots und am Ende Turniersieger) gegen eines des Bördecampus Gröningen in der Halberstädter Sporthalle „Völkerfreundschaft“.

Halberstadt. - 121 gemeldete Teams aus 39 Schulen beteiligen beim diesjährigen „Turnier der Tausend“ im Harzkreis. Es ist das bundesweit größte Fußballturnier für Schulmannschaften, wird bereits seit 63 Jahren ausgetragen und hat seinen Ursprung in Halberstadt.

In der Sporthalle „Völkerfreundschaft“ wurde am 27. Januar die Siegerehrung in der Klassenstufe 6 mit der offiziellen Eröffnung verbunden, während parallel im FSZ in Halberstadt um Punkte und Sieg gekickt wurde. Am 28. und 29. Januar findet das Turnier in beiden Hallen sowie in der Stadtfeldhalle Wernigerode statt. Immerhin ermitteln Schüler der Klassenstufen 3 bis 12 ihre Sieger.

Viele Unterstützer ermöglichen das Turnier der Tausend

Das Turnier werde nur möglich dank des Einsatzes vieler Unterstützer, betonte Detlef Rutzen, Chef des Kreisfachausschusses Fußball Harz. Neben den Ehrenamtlichen, die teilweise schon seit Jahrzehnten dabei sind, sind es auch regionale Firmen, die das Turnier unterstützen. So können Hallenmieten, Anreisen der Mannschaften und auch die Preise für die besten Teams und die jeweils besten Spieler der jeweiligen Klassenstufen finanziert werden.

Dass auch Teams des Bördecampus aus Gröningen dabei sind, ist dem Sportlehrer Steffen Wiekert geschuldet, der beim VfB Germania Halberstadt seine Töppen schnürt. Er hatte Detlef Rutzen gefragt, ob Gröningen nicht dabei sein könne. Für die Organisatoren kein Problem, steht doch die Freude am Fußball im Vordergrund des Turniers.