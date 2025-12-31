In den 1990er Jahren wurden in Halberstadt viele neue Wohngebiete erschlossen. Doch mit der Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr sieht es oft mau aus. In der Siedlung Über der Schlagmühle sucht man eine Lösung.

Stefan Siesing, Abteilungsleiter Verkehr der HVG, Ulrich Kasten und Hagen Becker vom Verkehrsbeirat Halberstadt sowie HVG-Chefin Claudia Stein (von links) beim Rundgang durch das Wohngebiet Über der Schlagmühle. Der Weg führte bis zur Mahndorfer Straße.

Halberstadt. - Es gibt einige Wohngebiete in Halberstadt, bei denen die nächste Haltestelle von Bus oder Straßenbahn wirklich weit weg ist. Auch Über der Schlagmühle ist es so. Um das zu ändern, gab es am 29. Dezember einen Vor-Ort-Termin von Verkehrsbeirat und Halberstädter Verkehrsgesellschaft HVG.