Einen kuriosen Einsatz absolvierte die Barbyer Feuerwehr kurz vor Weihnachten. Eine Anruferin hatte „gurgelnde Hilferufe“ gemeldet. Unter anderem auf dem Friedhof suchten die Einsatzkräfte nach dem Ursprung der Hilferufe.

Die Feuerwehr suchte zur „Geisterstunde“die Quelle der Rufe auf dem Barbyer Friedhof. Schließlich konnten die Kameraden den Fall in der Nähe des Ziegeleiweges aufklären.

Barby. - Wir schreiben Dienstag, 16. Dezember 2025. Die Menschen bereiten sich auf das Weihnachtsfest vor, die Freiwillige Feuerwehr Barby absolviert ihren voraussichtlich letzten Ausbildungsabend des Jahres. Die Kameraden blicken auf zahlreiche Einsätze zurück, die Ortswehrleiter Jens Kirchhoff bei der nächsten Jahreshauptversammlung aufzählen wird. Doch bis dahin sind noch ein paar Wochen Zeit.