Auch in diesem Jahr beteiligt sich die Anderbecker Kita wieder am Weihnachtspäckenkonvoi, bei dem Kinder für andere Kinder Geschenke packen. Noch bis 10. November können die Päckchen abgegeben werden.

Anderbeck - Geschenke gehören, gerade für Kinder, unweigerlich zum Weihnachtsfest und sind wichtiger – wenn nicht gar wichtigster – Bestandteil dieser Feiertage. Doch nicht überall auf der Welt ist dies ohne Probleme machbar – weshalb es verschiedenste Organisationen gibt, die sich der Versorgung auch dieser Kinder in den ärmeren Regionen verschrieben haben. Eine von ihnen ist der Weihnachtspäckchenkonvoi.

„Ich bin vor einigen Jahren privat bei unserer Kinderärztin auf die Aktion aufmerksam geworden“, erzählt Saskia Schulze, Leiterin der Anderbecker Kita „Mühlenspatzen“. Besonders gefallen habe ihr der Grundgedanke des Projekts, nach dem hier Kinder die Pakete packen und dafür eigenes Spielzeug spenden. „Wenn wir mal ehrlich sind, haben doch viele Kinder hierzulande eigentlich viel zu viel Spielzeug, das sie gar nicht nutzen – warum das dann also nicht einfach spenden?“, sagt sie.

Das Konzept habe sie dann in der Kita den Eltern vorgestellt, die sofort begeistert gewesen seien und ihre Mithilfe zugesichert hätten. Seitdem dient die Kita als Sammelstelle für die von den Kindern mit Unterstützung gepackten Pakete.

„Wir thematisieren das auch hier in der Kita, erklären den Kindern, dass es viele Kinder auf der Welt gibt, denen es nicht so gut geht, die arm sind und eben nicht so viel Spielzeug haben und keine Geschenke bekommen“, so Saskia Schulze weiter. „So lernen die Kleinen bereits etwas über die Bedeutung des Teilens und wie es ist, andere zu beschenken. Und als zusätzlichen Pluspunkt erhält das Spielzeug, ganz im Sinne der Nachhaltigkeit, gewissermaßen ein zweites Leben.“

Spielzeug, Kleidung & mehr

Gespendet werden können laut Weihnachtspäckchenkonvoi neben den Spielsachen aber auch neue Kinderkleidung, wie beispielsweise Mützen, Handschuhe, Schals, Sportsachen, Hygieneartikel wie Zahnpasta, Zahnbürste und Waschzeug, Mal- und Schreibutensilien, Schulbedarf oder Süßigkeiten. Die Waren sollten neuwertig oder sehr gut erhalten sein, gut haltbar, kindgerecht und auch gerne nützlich.

Ziel des Konvois sind Waisen- und Krankenhäuser, Behinderteneinrichtungen, Kindergärten und Schulen in den ärmsten, entlegenen und ländlichen Regionen Osteuropas, genauer in Bulgarien, Moldawien, Rumänien und der Ukraine. Damit die Pakete dort auch rechtzeitig zu Weihnachten ankommen, müssen sie bereits Mitte November auf die Reise gehen.

„Wir sammeln die Päckchen bis 10. November – ein bisschen Zeit ist also noch“, ruft Saskia Schulze auf. Sie selbst habe auch bereits mit Sohn Kenny zu Hause einige Päckchen gepackt. „Toll finde ich auch, dass man im Internet den Konvoi verfolgen und sehen kann, wo er gerade ist. Das zeige ich den Kindern hier in der Kita auch. Und auch die Videos vom Ankommen der Geschenke, damit sie sehen, was mit den Päckchen geschieht und wie sehr sich die Kinder dort darüber freuen.“

Abgeben können die Päckchen im Übrigen auch Nicht-Kinder. „Jeder, der mitmachen will, kann seine verpackten Geschenke gern bei uns abgeben“, sagt sie. „Auch die Kitas in Aderstedt und Dedeleben sind wieder mit dabei und sammeln mit.“

Wichtig sei lediglich, dass man sich an die inhaltlichen Vorgaben halte und kennzeichne, für welche Altersgruppe (Kindergarten drei bis sechs Jahre, Grundschule sieben bis zehn Jahre oder Teenager elf bis 15 Jahre) das Geschenk gedacht sei.

Wer helfen möchte, aber kein Päckchen zusammenstellen kann oder will, kann die ehrenamtlichen Helfer des Konvois auch finanziell mit einer Spende unterstützen, um beispielsweise Logistik- und Spritkosten zu decken.

Weitere Informationen zur Aktion, den Machern dahinter sowie Unterstützungsmöglichkeiten finden Interessierte auf der Homepage https://weihnachtspaeckchenkonvoi.de/