  4. Besondere Menschen im Harz: Überraschung beschert der Halberstädterin Sieglinde Müller eine schlaflose Nacht

Sie steht meist am Rand des Geschehens. Sieglinde Müller hat wie keine andere in den vergangenen 50 Jahren das Turnen in Halberstadt geprägt. Nun stand sie selbst im Mittelpunkt– völlig überraschend.

Von Sabine Scholz 16.01.2026, 14:45
Sieglinde Müller trägt sich ins Goldene Buch der Stadt Halberstadt ein, ihr zur Seite stehen Halberstadts Oberbürgermeister Daniel Szarata (links) und Ratspräsident Volker Bürger (beide CDU).
Sieglinde Müller trägt sich ins Goldene Buch der Stadt Halberstadt ein, ihr zur Seite stehen Halberstadts Oberbürgermeister Daniel Szarata (links) und Ratspräsident Volker Bürger (beide CDU). Foto: Ronald Göttel

Halberstadt. - Es war ein Schock und noch immer hallt diese Überraschung nach, berichtet die Halberstädterin Sieglinde Müller. „Damit hätte ich nie im Leben gerechnet. Ich bekomme immer noch Gänsehaut, wenn ich daran denke.“