Zu einem gemeinsamen Neujahrsempfang luden am Mittwoch Stadt und Stadtwerke Schönebeck ein. Im Fokus dabei ein Blick nach vorn und zurück.

Zahlreiche Gäste aus Politik, Kultur und Wirtschaft waren beim gemeinsamen Neujahrsempfang der Stadtwerke und der Stadt Schönebeck.

Schönebeck. - Wie wird das neue Jahr? Um diese Frage zu beantworten, bedarf es einer Glaskugel. Beim gemeinsamen Neujahrsempfang der Stadt und Stadtwerke Schönebeck blieb die Frage, auch weil die Kugel fehlte, ungeklärt. Dafür beschworen die Redner vor allem eines: Einigkeit. Musikalisch untermalt wurde der Empfang durch das Orchester Saitenspiel.