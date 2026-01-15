Gemeinsamer Empfang Schönebecks Oberbürgermeister verrät, warum Grönland für Donald Trump wichtig ist
Zu einem gemeinsamen Neujahrsempfang luden am Mittwoch Stadt und Stadtwerke Schönebeck ein. Im Fokus dabei ein Blick nach vorn und zurück.
Aktualisiert: 15.01.2026, 17:06
Schönebeck. - Wie wird das neue Jahr? Um diese Frage zu beantworten, bedarf es einer Glaskugel. Beim gemeinsamen Neujahrsempfang der Stadt und Stadtwerke Schönebeck blieb die Frage, auch weil die Kugel fehlte, ungeklärt. Dafür beschworen die Redner vor allem eines: Einigkeit. Musikalisch untermalt wurde der Empfang durch das Orchester Saitenspiel.