weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Schönebeck
    4. >

  4. Gemeinsamer Empfang: Schönebecks Oberbürgermeister verrät, warum Grönland für Donald Trump wichtig ist

Gemeinsamer Empfang Schönebecks Oberbürgermeister verrät, warum Grönland für Donald Trump wichtig ist

Zu einem gemeinsamen Neujahrsempfang luden am Mittwoch Stadt und Stadtwerke Schönebeck ein. Im Fokus dabei ein Blick nach vorn und zurück.

Von Stefan Demps Aktualisiert: 15.01.2026, 17:06
Zahlreiche Gäste aus Politik, Kultur und Wirtschaft waren beim gemeinsamen Neujahrsempfang der Stadtwerke und der Stadt Schönebeck.
Zahlreiche Gäste aus Politik, Kultur und Wirtschaft waren beim gemeinsamen Neujahrsempfang der Stadtwerke und der Stadt Schönebeck. Foto: Stefan Demps

Schönebeck. - Wie wird das neue Jahr? Um diese Frage zu beantworten, bedarf es einer Glaskugel. Beim gemeinsamen Neujahrsempfang der Stadt und Stadtwerke Schönebeck blieb die Frage, auch weil die Kugel fehlte, ungeklärt. Dafür beschworen die Redner vor allem eines: Einigkeit. Musikalisch untermalt wurde der Empfang durch das Orchester Saitenspiel.