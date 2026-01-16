weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Wirtschaft in Wernigerode MWG wächst trotz Industriekrise: Harzer Gruppe übernimmt insolvente Firma aus Süddeutschland

Mitten in einer tiefgreifenden Krise der Industrie expandiert die MWG-Gruppe aus Wernigerode. Welche Auswirkungen das auf die Arbeitsplätze im Harz hat und welche Strategie dahinter steckt.

Von Holger Manigk Aktualisiert: 16.01.2026, 15:28
Die MWG Alutec GmbH im Wernigeröder Gewerbegebiet Smatvelde ist einer von vier Eloxal-Standorten der MWG-Gruppe. Foto: MWG Oberflächenveredlung GmbH

Wernigerode. - Deutschlands Industrie steckt in einer tiefen Strukturkrise, die Nachrichten von Insolvenzen reißen nicht ab. Gegen den Trend wächst die MWG-Gruppe mit Sitz in Wernigerode.