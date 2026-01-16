Wirtschaft in Wernigerode MWG wächst trotz Industriekrise: Harzer Gruppe übernimmt insolvente Firma aus Süddeutschland

Mitten in einer tiefgreifenden Krise der Industrie expandiert die MWG-Gruppe aus Wernigerode. Welche Auswirkungen das auf die Arbeitsplätze im Harz hat und welche Strategie dahinter steckt.