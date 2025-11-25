Osterwieck feiert 35 Jahre Altstadtsanierung – doch die Arbeit ist längst nicht vorbei. Trotz Millionenförderung stehen große Projekte wie die Handschuhfabrik und der Saal am Rathaus noch aus. Warum die Mittel jetzt knapp werden und was bis 2036 geplant ist.

Umbau der Handschuhfabrik und Saal am Rathaus: Das plant Osterwieck für 2026

Der Umbau der alten Handschuhfabrik zu einer Kindertagesstätte dürfte das größte Investitionsprojekt für die nächsten Jahre werden.

Osterwieck. - 2026 begeht die Förderung der Osterwiecker Altstadtsanierung ein kleines Jubiläum. Seit 35 Jahren wird der in der DDR ziemlich vernachlässigte, jahrhundertealte Stadtkern auf Vordermann gebracht. Eigentlich sollte das im Wesentlichen schon nach 25 Jahren geschafft sein. Doch die Stadt steht immer noch vor großen Aufgaben, die bis zu fast 600 Jahre alten Fachwerkhäuser zu erhalten.