Gewalt gegen Frauen Hilfsangebote durch Polizei und Verwaltung in Schönebeck für betroffene Frauen

Der Orange Day, der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen, soll das Problem deutich machen. Wie wichtig das ist, zeigt, dass die Zahl der Übergriffe seit Jahren steigt. Auch im Salzlandkreis und Schönebeck. Doch nur Aufmerksamkeit hilft den Opfer kaum weiter.