Gewalt gegen Frauen Hilfsangebote durch Polizei und Verwaltung in Schönebeck für betroffene Frauen

Der Orange Day, der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen, soll das Problem deutich machen. Wie wichtig das ist, zeigt, dass die Zahl der Übergriffe seit Jahren steigt. Auch im Salzlandkreis und Schönebeck. Doch nur Aufmerksamkeit hilft den Opfer kaum weiter.

Von Stefan Demps 25.11.2025, 16:37
Orangefarbene Schirme leuchten anlässlich des Orange Day vor dem Bernburger Rathaus.
Orangefarbene Schirme leuchten anlässlich des Orange Day vor dem Bernburger Rathaus. Foto: Susanne Schlaikier

Schönebeck/Bernburg. - Auf der Seite des Landesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung ist zu lesen: Die Zahlen des Bundeskriminalamtes (BKA) zeigen seit Jahren: Gewalt gegen Frauen in Deutschland bleibt auf hohem Niveau.