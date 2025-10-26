weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halberstadt
    4. >

  4. Kind stirbt bei tragischem Unglück auf Firmengelände

Unglück in Halberstadt Dreijähriges Kind stirbt bei tragischem Unglücksfall auf Firmengelände

Entsetzen und Fassungslosigkeit im Harzkreis: Bei einem tragischen Unglücksfall hat am Samstag (25. Oktober) ein drei Jahre alter Junge in Halberstadt sein Leben verloren.

Von Dennis Lotzmann Aktualisiert: 28.10.2025, 14:59
Trotz sofortigen Einsatzes von Notarzt und Rettungsdienst in Halberstadt konnte dem drei Jahre alten Jungen nicht mehr geholfen werden.
Trotz sofortigen Einsatzes von Notarzt und Rettungsdienst in Halberstadt konnte dem drei Jahre alten Jungen nicht mehr geholfen werden. Symbolfoto: Julian Stratenschulte/dpa

Halberstadt. - Ein Unglücksfall, dessen tragische Umstände alle Vorstellungen übersteigen, sorgt im Harzkreis für Entsetzen und Fassungslosigkeit: In Halberstadt hat ein drei Jahre alter Junge dabei sein Leben verloren.