Preisverleihung im Harz Ungewöhnliche Kombination: Trompete und Zither überzeugen in Halberstadt
Das Auftragswerk des Fanny-Mendelssohn-Kompositionspreises 2025 erlebt in Halberstadt seine Uraufführung. Die Preisträgerin lässt im Cage-Haus Trompete und Zither erklingen - und beeindruckt das Publikum.
07.10.2025, 10:00
Halberstadt. - Die Vergabe des Fanny-Mendelssohn -Kompositionspreises 2025 in Halberstadt war am 4. Oktober weit mehr als nur eine Ehrung der 29-jährigen Preisträgerin Abigél Varga.