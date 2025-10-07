weather spruehregen
  4. Preisverleihung im Harz: Ungewöhnliche Kombination: Trompete und Zither überzeugen in Halberstadt

Das Auftragswerk des Fanny-Mendelssohn-Kompositionspreises 2025 erlebt in Halberstadt seine Uraufführung. Die Preisträgerin lässt im Cage-Haus Trompete und Zither erklingen - und beeindruckt das Publikum.

Von Renate Petrahn 07.10.2025, 10:00
Gruppenbild nach der Preisverleihung des Fanny-Mendelssohn-Kompositionspreises in Halberstadts Cage-Haus mit Markus Steffen, künstlerischer Leiter des KlangART Vision Festivals (links), Preisträgerin Abigél Varga (2. von links), Jutta Dick, Vorstand der Stiftung Moses-Mendelssohn-Akademie (2. von rechts) und Jurypräsident Martin Hoffmeister (rechts). Foto: Ulrich Schrader

Halberstadt. - Die Vergabe des Fanny-Mendelssohn -Kompositionspreises 2025 in Halberstadt war am 4. Oktober weit mehr als nur eine Ehrung der 29-jährigen Preisträgerin Abigél Varga.