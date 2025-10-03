Veranstaltungstipp im Harz Zeitgenössisches Werk erlebt in Halberstadt seine Uraufführung
Wer das Konzert am 4. Oktober im Cage-Haus Halberstadt besucht, erlebt zwei gegensätzliche Klangwelten, vereint in einem Stück. Zur Verleihung des Fanny-Mendelssohn-Kompositionspreises gehört eine Uraufführung. Dass die in Halberstadt stattfindet, ist kein Zufall.
03.10.2025, 11:45
Halberstadt. - Dass Halberstadt Ort der Preisverleihung ist, hat seine Gründe. Am Samstag, 4. Oktober, wird um 18 Uhr der Fanny-Mendelssohn-Kompositionspreis überreicht. Im Rahmen einer Uraufführung im Cage-Haus des Burchardiklosters.