Badersleben. - „Wir wollen den Kindern vermitteln, wie Lebensmittel hergestellt werden, und dass sie nicht einfach nur im Regal bereitstehen“, erklärt Jan Schütt.

Er ist Landwirtschaftsmeister und Inhaber eines Landwirtschaftsbetriebs in Badersleben und Pabstorf, den er zusammen mit seinem Sohn Philipp führt. Damit ist er geradezu prädestiniert als Vor-Ort-Partner des vom Bauernverband initiierten Projekts Bauernpaten, das bereits seit vielen Jahren (früher unter dem Namen Grünes Klassenzimmer) erfolgreich an allen Schulformen läuft – so auch an der Badersleber Grundschule.

Zwei Jahre lang begleitet Jan Schütt also die Schüler in der dritten und vierten Klasse, um ihnen den kompletten Ablauf der Getreideproduktion von der Aussaat über die Ernte bis zur Verwertung in Mühle und Bäckerei einmal genau aufzuzeigen. Unterstützt wird er hierbei von seiner Mutter Inge Schütt und Hans-Otto Krüger vom Heimatverein.

„Zum einen geht es natürlich um das Verständnis für die Kinder“, sagt er. „Auf der anderen Seite aber auch damit zusammenhängend um die Akzeptanz der Landwirte in der Bevölkerung, die nur funktioniert, wenn die Hintergründe bekannt sind.“

Deshalb mache er, bei allem Aufwand, dieses Projekt über die Jahre immer wieder sehr gerne mit. „Unterstützt mit Materialien vom Bauernverband, wie verschiedenen Prospekten und Arbeitsheften, haben wir mit den Kindern im Laufe der zwei Jahre ganz unterschiedliche Dinge gemacht“, zählt der 47-Jährige auf. „Wir waren im Heimatmuseum, wo es ja auch einen speziellen landwirtschaftlichen Teil gibt, und ganz oft auch direkt auf dem Feld.“

Den Abschluss des Projekts, und gleichzeitig den letzten Schultag bildete für die Klassen 4a und 4b ein Ausflug zur Badersleber Bockwindmühle. „Wir haben die Schüler in drei Gruppen eingeteilt“, erklärt Jan Schütt. „Die eine guckt sich die Mühle etwas genauer an und lernt, wie sie funktioniert und wie das Getreide am Ende verarbeitet wird. Eine zweite arbeitet mit den Arbeitsheften etwas theoretischer und für die dritte habe ich ein bisschen Anschauungsmaterial in Form verschiedener Anbaupflanzen von Hafer über Raps und Mais bis Weizen mitgebracht. Hier kann man zum Teil auch Schädlinge und Krankheiten erkennen, so dass man deren Bekämpfung auch gleich einmal besprechen kann.“

„Für die Kinder ist das toll“, sagt Klassenlehrerin Carolin Wichart. „Das ist abwechslungsreich und Unterricht, in dem Fall Sachunterricht, einmal in ganz anderer Form. Und die Kinder finden das total spannend und interessant.“ Deshalb werde das Projekt im kommenden Schuljahr auch mit der nächsten dritten Klasse für weitere zwei Jahre fortgeführt werden.

Für die diesjährigen Viertklässler klangen Grundschule, Schuljahr, Projekt und Tag mit einem spannenden Vormittag an der Mühle aus – an dessen Ende es sogar noch ein kleines Geschenk in Form einer Brotdose und Pizzaessen für alle gab.