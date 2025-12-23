Um den Unterricht in der Badersleber Grundschule abwechslungsreich und spannend zu gestalten, lassen sich die Lehrer immer mal wieder etwas Neues einfallen. So auch jetzt gerade im Sportunterricht.

Basketball steht bei den Grundschülern in Badersleben gerade hoch im Kurs.

Badersleben. - Aktuell dreht sich bei den Dritt- und Viertklässlern in Badersleben alles um den Ball. Zumindest im Sportunterricht, denn dort läuft momentan eine Balleinheit – die mit einem besonderen Highlight gestartet ist.

„Wir haben uns beim Deutschen Basketballbund für ein Aktionspaket beworben“, sagt Lehrerin Carolin Wichart. Aus den 900 Bewerbungen seien 150 ausgewählt worden – darunter die Badersleber Grundschule „Albert Klaus“. „Das war für uns ein tolles Geschenk, denn das Paket enthielt zehn Basketbälle, Stempelkarten, einen Stempel, Sticker sowie viel Unterstützungsmaterial für den Unterricht und ein Banner.“

Spiel und Spaß dank Aktionspaket des Deutschen Basketballbundes

So wurde ein Basketballtag für die Schüler gestaltet: Gemeinsam mit Kollegin Astrid Hoppe wurden in der Turnhalle verschiedene Stationen vorbereitet, die absolviert werden mussten, um so Stempel auf der Laufkarte zu sammeln. „Zum Abschluss gab es dann noch ein Spiel, an dem die Kinder genauso viel Spaß hatten wie an den Stationen“, so Wichart.

Die sich daran anschließende Balleinheit kann nun Ende Januar mit der Abnahme des Deutschen Basketballabzeichens in Bronze beendet werden. „So schließt sich also der Kreis und die Kinder erhalten eine bronzefarbene Anstecknadel und eine Urkunde des Deutschen Basketball Bundes, wenn sie die von uns abgenommene Prüfung bestehen“, erklärt Carolin Wichart – und ist zuversichtlich, dass alle Kinder die Herausforderung meistern und mit dem Abzeichen belohnt werden.