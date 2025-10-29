Für die Grundschüler im Huy-Ort Badersleben (Landkreis Harz) sind die Windräder auf dem Druiberg nebenan ein alltägliches Bild. Warum sie sich jetzt besonders darüber freuen.

Badersleben. - Große Freude in der Badersleber Grundschule „Albert Klaus“: Die Windpark GmbH und der dazugehörige Förderverein haben gemeinsam die Anschaffung zweier digitaler Tafeln ermöglicht.

Diese fehlten noch in den Klassen 3 und 4. Als Dankeschön haben die Grundschüler ein Plakat gebastelt, auf dem neben den Windrädern auch die besonders gestalteten Handabdrücke jedes einzelnen Schülers zu sehen sind.

Windpark bei Dardesheim setzt auf Unterstützung der Menschen vor Ort

Seit 1994 die ersten vier Windräder auf dem Druiberg zwischen Dardesheim, Rohrsheim und Badersleben errichtet wurden, sind nicht nur Betreiber Nutznießer der inzwischen 35 Windräder umfassenden Anlage. Auch die Bürger in Dardesheim, Rohrsheim und Badersleben profitieren. Zum einen durch einen Bürgerstromtarif, zum anderen durch die Gewerbesteuer sowie die Anteile aus dem Erlös der Anlage, die in die Kassen der örtlichen Fördervereine fließen.

Seit Mai 2025 wird der Windpark zum BürgerEnergiePark umgebaut. 23 alte Windräder verschwinden, dafür entstehen 13 neue, leistungsstärkere Anlagen. Die Sprengung des ersten, mehr als 20 Jahre alten Windrades, sorgte für einiges Aufsehen.

Mit der von Anfang an praktizierten Beteiligung der Anrainer-Orte hat der Windpark auf dem Druiberg eine besondere Vorbildwirkung - was sich auch durch regelmäßige Besuche von Fachleuten vor Ort zeigt.