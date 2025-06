Spendensammlung im Harz Unterstützung aus dem Ruhrgebiet für Halberstädter Verein

Ehrenamtliches Engagement ist in vielen Bereichen ein wichtiges Standbein der Gesellschaft. Warum ein Bochumer jetzt aber Spenden für einen Verein in Halberstadt sammelt und wofür das Geld so dringend benötigt wird.