Der Schlanstedter Ecki Holstein ist schon dreimal entlang des Jakobswegs gewandert - von seinen Erlebnissen erzählt der Senior nun in einem Vortrag.

800 Kilometer zu Fuß: Warum ein Senior aus dem Huy den Jakobsweg gleich dreimal gegangen ist

Ecki Holstein auf seiner ersten Wanderung auf dem Jakobsweg.

Schlanstedt. - „Insgesamt habe ich drei Wanderungen entlang des Jakobswegs gemacht“, berichtet Ecki Holstein. „Bei der ersten im Jahr 2009 bin ich knapp 800 Kilometer vom Fuß der französischen Pyrenäen bis nach Santiago de Compostela gegangen. In 29 Tagen.“