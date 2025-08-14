weather heiter
  Veranstaltung in CSD-Aktionswochen: Schwule Pinguine und lesbische Affen: Queere Führung im Magdeburger Zoo

Im Rahmen der CSD-Aktionswochen 2025 lädt der Zoo Magdeburg zu einer queeren Führung ein. Die weit verbreitete Homosexualität bei Tieren ist dort Thema.

Von Stefan Harter 14.08.2025, 17:30
Über eine Dreiecksbeziehung zwischen Pinguinen erfahren Besucher des Magdeburger Zoos bei einer Führung zum Thema Homosexualität im Tierreich.
Magdeburg. - Im Rahmen der aktuellen Aktionswochen zum Christopher Street Day (CSD) 2025 bietet der Magdeburger Zoo eine queere Führung an. Teilnehmer erfahren dabei Wissenswertes über das Thema Homosexualität im Tierreich.