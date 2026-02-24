Fußgänger entlang der OdF-Straße in Halberstadt beklagen seit Jahren die vielen Stolperfallen auf den Gehwegen. Auch die Fahrbahn selbst muss saniert werden. Dazu sollen alle Bäume gefällt werden.

Verkehr in Halberstadt: Warum an der OdF-Straße Bäume gefällt werden sollen, um die Allee zu retten

Die OdF-Straße in Halberstadt soll umfassend ausgebaut werden.

Halberstadt. - 370 Meter lang ist der Abschnitt der Straße der Opfer des Faschismus in Halberstadt, den die Landesstraßenbaubehörde LSBB umfassend sanieren will. Auf beiden Seiten der Bundesstraße stehen große Bäume. Die sollen weg – damit der Abschnitt eine Allee bleibt. Klingt erstmal widersinnig.