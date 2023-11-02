In den Magdeburger Clubs wird ein vielfältiges Programm geboten. Hier Ideen zum Ausgehen und Tanzen.

Magdeburg - Magdeburger Clubs bieten auch vom 27. Februar bis 1. März 2026 ein umfangreiches Programm. Hier ein paar Ideen zum Ausgehen. Ausverkauft ist bereits "Electro Reloaded" am 28.2. um 22 Uhr in der Festung Mark.

Boys'n'Beats: "Pamela’s Karaoke Bash" mit Pamela aka die Fette und Conni Lingus beginnt am 27.2. um 20 Uhr im Queer-Club Boys'n'Beats in der Liebknechtstraße 89. Um 0 Uhr bricht dann die "Havana Club Night" an. Für den 28.3. ab 23 Uhr steht eine Party "Let's have a Tiki" im Kalender.

Insel der Jugend: Ein Konzert mit Antifuchs unter dem Titel "Das Rudel Rollt" beginnt am 27.2. um 20 Uhr auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8. Am 28.2. ab 23 Uhr wird das "Special Bergfest Bambule" mit Attacke Benito, Bertziherzi, CRS, Elvito, Fine Frivaldi, Helie74, JoGa, Karlo Sport, Kostja, Limoncello, Nmmrstt, Richbeat, Sagezza, Son!ca, Steinmetz, Unterkracher und Yanu gefeiert.

Kunstkantine: "From Dispo to Dispo" heißt es am 27.2. in der Kunstkantine in der Karl-Schmidt-Straße 43 ab 21 Uhr. Für die Musik sorgen DJ Taip, Lackschuh, Ev Flash und Just Etienne.

Ellen Noir: Das Geheimnis um die acht Acts beim "Top Secret Rave" wird im Ellen Noir im Buckauer Bahnhof in der Porsestraße 16 am 27.2. gelüftet. Beginn ist um 22 Uhr. Live aufgelegt werden Hardtekk, Tekk, Hardtechno und Uptempo.

Down Town Club: Die "Down Town Club Night" bricht am 27.2. um 22 Uhr an. DJ Toni Winter bringt dazu Mainstream, Charts und Aktuelles mit. Am 28.2. legen ab 22 Uhr DJ Vendetta und N3xt Le7el unter dem Titel "Cash, Boom, Bang" EDM, Techno, Vocal Techno und House auf.

Buttergasse: Zum "Hauptstadt Club" 27.2. ab 23 Uhr in der Buttergasse am Alten Markt 13 hat DJ LKDR Charts und Dance Classics dabei. Bis 24 Uhr ist der Eintritt frei. "70’s die wilden Siebziger" heißt es mit Disco-, Funk- und Rock-Hits und DJ Henry am 28.2. ab 20 Uhr. Um 23 Uhr schließt sich die Party "Backspin 80s vs. 90s" mit den DJs Josy und Magic Marc an.

Geheimclub: In der Münchenhofstraße 37 beginnt am 28.2. um 18 Uhr der "Basar Bizarr" als Soliveranstaltung u.a. mit Tattoo, Gebackenem und Kunst, bevor um 23 Uhr die Party unter dem Titel "Never Stop" mit Ch4r20tte, Ankou, Amalisakirsch und Tom Wille steigt.

Café Treibgut: Im beheizten XXL-Partyzelt am Café Treibgut in der Werner-Heisenberg-Straße 45 beginnt am 28.2. ab 19 Uhr eine "80er/90er Party" mit DJ Henne.

Idol: Eine Ü30-Party beginnt am Samstag um 21 Uhr im Idol im Rennebogen 177.

Deep 2.0: Im Deep 2.0 auf der Ecke Breiter Weg/Keplerstraße spielt die Musik Freitag und Sonnabend. Am 28.2. legen unter dem Titel FM Stroemer, Mario Hilliger aka DJ Brox Kadus und K-Faktor unter der Überschrift "Traumfabrik" House, Techno und Electronica auf.

Prinzzclub: Zur "Old School Hip Hop Nite" legt DJ Sicstyle im Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a am 28.2. ab 23 Uhr Klassiker auf.

Flowerpower: Im „Flowerpower“ legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr.